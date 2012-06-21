Сьогодні, 11 червня, в Миколаєві планується відключення електроенергії.
Про це повідомляють на сайті «Миколаївобленерго».
Відключення планується з 8:00 до 17:00. Електрики не буде за такими адресами:
пер. Військове містечко, 24В-39;
пр. Героїв України, 63-67;
пер. Київський, 4-8;
пер. Корабельний, 9-36;
пер. Фінський, 26-39;
вул. Флотська, 14-85;
пер. Флотський, 1-10Б
вул. 2 Набережна, 49-71 / 2,
вул. 8 Військова, 27-66,
вул. 9 Військова, 62,
вул. Котельня, 45-129,
вул. М. Малиновського, 17-20 / 1,
вул. Теслярські, 45-94
вул. Левского, 51-63,
вул. Одеська, 2-29.