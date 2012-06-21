Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Миколаївська міська влада продовжує оновлення зелених зон, аби містяни могли з комфортом відпочивати на відкритому просторі. На прохання мешканців одного зі спальних районів міста, Департамент житлово-комунального господарства міськвиконкому протягом року втілив у життя декілька важливих проєктів. Зокрема, розпочато реконструкцію скверу «Миколаївський».

Про це йдеться в програмі «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.

Як зазначив директор Департаменту ЖКГ Сергій Коренєв, «перехрестя було аварійним, що представляло собою небезпеку для учнів школи № 20. Було встановлено світлофор, зараз здійснюються роботи із впорядкування подвір’я школи, укладено асфальт». У сквері «Миколаївський», що розташований поруч зі школою, згідно проєкту облаштують пішохідні доріжки, поставлять лавочки, замінять вуличне освітлення, посадять молоді дерева. Тож миколаївці зможуть відпочити в оновленому сквері.