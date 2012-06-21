У місті розпочато висадку дерев та кущів. Особливістю нинішнього висадження є те, що відбувається воно в найбільш сприятливий період, коли деревам не загрожує посуха, як навесні. Саджанці дерев адаптовані для південного клімату, їм по 3 — 4 роки, вони по кілька метрів заввишки.
Висаджують їх разом із землею, в якій вони підростали. Вже понад 300 рослин приживаються в парках і скверах міста. Як зазначив директор департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Сергій Коренєв, «висадка відбуватиметься в два етапи. Перший уже розпочався, друга поставка дерев відбудеться за тиждень. Це клен, липа, горобина, генномодифікована тополя».
Молоді дерева висаджуватимуть в десяти місцях міста, передбачених для відпочинку миколаївців. Підрядникам, які доглядають за рослинами, доручено забезпечити їм достатній полив і підживлення.