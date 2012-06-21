Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У Миколаївському обласному художньому музеї ім. В. Верещагіна відкрито виставку «Диво голографії: влада золота», на якій представлено 30 робіт. Понад 20 років в архівах музею зберігалися голографічні зображення орденів та предметів декоративно-ужиткового мистецтва. Вперше за цей час картини представили широкому загалу. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії «НИС-ТВ».

Створюють такі зображення на фотопластині за допомоги лазеру. Завдяки цій техніці досягають об’ємності та враження, що за склом знаходяться справжні предмети. До Миколаївського музею роботи потрапили ще багато років тому. В 1986-му році на базі Історичного музею в Києві працювала експериментальна лабораторія. Тоді до Миколаєва відправили першу частину картин. Однак голографія не експонувалася через відсутність потрібного обладнання.

«У перший раз ми отримали десять голограм, — розповів директор музею ім. В. Верещагіна Сергій Росляков. — На них були зображені різноманітні предмети, більшість яких — зі скарбів давньої Київської Русі, декілька речей з античного світу».

Згодом подібна експериментальна лабораторія з’явилася у Львові. Тож іншу частину колекції, яка складається із зображень орденів, надіслали вже звідси. Ордени всесвітньо відомі — бургундські, французькі, польські, датські, японські, італійські, які зроблені з коштовних металів та каміння. Виставка вже викликала інтерес у мешканців Миколаєва.