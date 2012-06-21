Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Аби видати книгу «Сто слів про Андрія Антонюка» друзі та рідні майстра доклали чималих зусиль. До неї увійшли світлини майстра та його робіт, архівні документи, спогади людей, які його знали, відгуки відвідувачів численних виставок живописця. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.

Андрій Антонюк прославився своїми роботами не лише на теренах України, але й за її межами. Книга побачила світ ще у квітні цього року, але через карантин презентацію неодноразово пересносили. На підготовку її до друку знадобилося п’ять років. Укладачем видання став друг родини Антонюків, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він повідомив, що вдалося прослідкувати історію виставкової діяльності майстра. Так, виставка 1979-1982 років розпочалася у Мюнхені, потім перемістилася до США та Канади, а згодом вона подорожувала Європою. До збірки увійшли світлини з сімейного архіву. А дизайном обкладинки займався син Андрія Антонюка художник Данило Андрійович.

Підтримала видання книги й міська влада. Як зазначив на презентації Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, важливо, аби миколаївці знали тих людей, які прославили наше міста не лише в Україні, а й в усьому світові. Коштом міського бюджету щорічно здійснюється часткове фінансування книговидання та на заходи з популяризації славетних особистостей міста.

Книга видана накладом у тисячу примірників, частину яких направлять до закладів освіти та культури міста.