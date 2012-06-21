Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Уже два роки Миколаїв бере участь у транскордонному проєкті «Туризм. Спадщина. Креатив». За ці роки громадські діячі напрацювали ідеї щодо створення туристичного кластеру та його розвитку в об’єднаних територіальних громадах області. А вже сьогодні свої плани вони презентували загалу. Про це йдеться в програмі «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.

Написання проєкту розпочалося у 2018-му році. Втілюється він спільно з грузинськими та болгарськими партнерами. Учасники програми націлені на збільшення робочих місць у сфері креативного туризму в територіальних громадах Миколаївщини.

Михайло Золотухін, директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» каже, чи «ми очікуємо від громад ініціативи, активності та бажання розвиватися на підставі розуміння своєї спадщини. Аби культурна та історична спадщина сьогодні стала реальним бізнесом з реальними робочими місцями». До обговорення цієї теми долучилися понад 40 представників органів місцевого самоврядування, туроператорів, громадських активістів.

Менеджерка проєкту, Тетяна Золотухіна зазначила, що дворічний проєкт спрямований на взаємовигідне єднання старань бізнесу, громадськості та влади для формування грузино-україно-болгарського туристичного кластеру, що ґрунтується на креативному поєднанні культурної спадщини місцевих громад Миколаївщини, Кахетії та Північно-Східного регіону Болгарії. Участь у проєкті з боку Миколаївської області беруть Миколаївська та Вознесенська міські ради, Березанська селищна, Галицинівська та Коблевська сільські ради.

Учасники презентації отримали теоретичні знання та дізналися, які заходи в питанні розвитку туризму пропонує миколаївська влада. Так, директорка Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко розповіла, що міським бюджетом передбачено фінансування дев’яти стартапів в сфері туризму, які допоможуть підвищити туристичну привабливість Миколаєва. На презентації розглянули ті об’єкти, які зможуть зацікавити гостей краю, такі як місця археологічних розкопок, виноробні, гастрономічний туризм, природні пам’ятки. Наступні два роки учасники проєкту впроваджуватимуть ці напрацювання.