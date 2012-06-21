Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



За час пандемії абоненти комунального підприємства «Миколаївводоканал» накопичили три мільйони гривень боргів за послуги водопостачання. Співробітники підприємства виявляють порушників та застосовують відносно них дії, передбачені законодавством.

Так, спеціалісти виявили будинок злісного неплатника, який здійснив незаконну врізку до системи водопостачання. Господар приватного будинку, що розташований в Корабельному районі та в якому прописано п’ятеро людей, сплачує за воду суму відповідну лише п’яти кубометрам води на місяць. Натомість перевірити інформацію неможливо, адже доступу до лічильника немає, контролера до будинку не впускають, за отриману послугу не сплачують. Про це йдеться в програмі «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.

За словами речниці «Миколаївводоканалу» Ірини Крісанової, абоненти з’являлися до підприємства, обіцяли сплачувати, але було здійснено один платіж у десять тисяч і п’ять платежів по одній тисячі гривень. На момент, коли їм було вручено попередження, сума боргу складала більше 28 тисяч.

«На сьогоднішній день жодних проплат не проводиться, телефонні слухавки люди не беруть, а при обстеженні запірної арматури було виявлено самовільне підключення до каналізації», — зазначила речниця. Законодавство не дозволяє відключення абонента під час карантину від води. Але самовільна врізка — інша справа.

Для того, аби відключити цей будинок від мереж підприємства, доступу до оселі не потрібно, усі роботи здійснюються в колодязі на вулиці. Спочатку фахівці усувають незаконну врізку до каналізаційної мережі, зокрема, трубу забивають заглушкою, згодом перекривають кран. Зроблено все таким чином, аби господар не зміг самостійно знову підключитися до водопостачання та водовідведення.

Всього в Миколаєві близько трьох тисяч боржників, кожен з яких винен за послуги водопостачання до 20 тисяч гривень. МКП «Миколаївводоканал» враховуючи скрутне становище містян йде їм назустріч та пропонує різноманітні шляхи врегулювання складних ситуацій. Зокрема, укладання договору реструктуризації боргу, що дозволяє розтягнути по часу виплати на прийнятних для абонента та підприємства умовах. В іншому випадку на абонента чекає відключення від водопостачання.