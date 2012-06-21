У мікрорайоні Тернівка Центрального району відбувся ІІ міжетнічний фольклорний фестиваль «Етнічна спадщина», який зібрав місцевих жителів і гостей. Тернівка є місцем компактного проживання болгар, тож на фестивалі переважали місцеві звичаї. Розпочався він з традиційного обряду «Єньова буля»: усі гості проходили через арку з цілющих трав. Вважається, що це додає здоров’я й сил.
На фестивалі були присутні представники національно-культурних товариств вірменів, азербайджанців, білорусів, ромів, які в межах концертної програми представили танцювальні й пісенні композиції для всіх присутніх. Спеціальними гостями стали танцювальний ансамбль «Бессарабський ритм» з Одеси, херсонський бард Георгій Баянов і козацький клуб «Бузький спас». Фестиваль за традицією завершився спільним болгарським танцем «Хоро». Концертну програму підготували творчі колективи Тернівського будинку культури, болгарського товариства «Търновка» та філія-бібліотека для дорослих №16. Усі гості залишилися вражені талантами учасників та подякували їм за те, що поважають традиції та культурну спадщину своїх предків.