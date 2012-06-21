Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



При Миколаївському академічному художньому драматичному театрі створено першу в Україні дитячу ігрову кімнату театральних професій. Про це йдеться в сюжеті телекомпанії «Сатурн».

За словами директора-художнього керівника театру Артема Свистуна ідея відкриття такої кімнати виникла давно, днями її втілено в життя. Театр виграв грантовий конкурс «Місто інновацій», який провів Миколаївський глиноземний завод та отримав кошти для обладнання ігрового майданчику для дітей.

«Це не просто ігрова кімната, де діти проводять вільний час, це вивчення театру, його традицій, театральних професій. В ігровій формі вони пізнають театральне мистецтво і спілкуються з дітьми різних соціальних категорій. Є дітки, які потребують особливої уваги, і діти співробітників театру, які зазвичай і виростають в театрі», — розповів директор.

Відкриття кімнати дозволить вирішити і проблему, з ким залишити дітей, якщо батьки хочуть подивитися вечірню виставу. Поки батьки знаходяться в театрі, діти пізнаватимуть сценічний світ. Раніше на місці ігрової кімнати знаходилося підсобне приміщення, потім акторська гримувальна. Переобладнати її в повноцінну дитячу кімнату вдалося завдяки грантових коштів. Тепер тут можна дивитися мультфільми, грати в різні розвиваючі ігри, співати в караоке і навіть виступати на міні-сцені. Поруч вбиральня кімната і гримерка для батьків-акторів, які можуть залишити дітей в кімнаті на час виступів або репетицій. А займатися з маленькими відвідувачами буде кваліфікований педагог-аніматор, який долучатиме дітей до творчих занять та проводитиме майстер-класи.

Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Георгій Решетілов вважає, що відкриття нової локації має на меті навчити дітей любити театр, пізнавати новий світ, знайомитися з театральними професіями і є позитивним починанням.