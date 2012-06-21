Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У Корабельному районі Миколаєва побудований з нуля Центр порятунку та здоров’я, який прийматиме пацієнтів з інфекційними захворюваннями. У першу чергу шпиталь розрахований на людей хворих на коронавірус. Сучасний корпус модульного типу збудували буквально за півроку на території Миколаївської міської лікарні №5. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.

Ініціативу щодо будівництва та облаштування шпиталю проявив Миколаївський глиноземний завод, коштом якого і було збудовано медичний заклад. На місці, де зараз сучасний шпиталь, протягом останніх 20-ти років знаходилося зруйнована будівля. Миколаївська міська рада ухвалила рішення про повний демонтаж будівлі та будівництво на цьому місці шпиталю. Будівництво та облаштування медичного закладу обійшлося Миколаївському глиноземному у 155 мільйонів гривень. «Ми робили шпиталь «під ключ». Центр оснащений всім сучасним обладнанням, починаючи від засобів індивідуального захисту завершуючи палатами з кисневими точками доступу», — зазначив директор підприємства Віктор Кожевников.

Корпус збудовано з легких металевих конструкцій, це автономний заклад, який розраховано на 60 ліжок та на шість ліжок в реанімаційному відділенні. Всі 20 палат мають санвузли, кондиціонери, телевізори, передбачені окремі входи для забезпечення ізоляції хворих. Є й окрема палата для людей з обмеженими можливостями. Завод також облаштував прилеглу до шпиталю територію, обладнав автомобільні під’їзди та паркувальні місця.

Завідувач реанімаційним відділенням закладу Володимир Місюров запевняє, що «про такий подарунок можна було лише мріяти. Ми вже охрестили лікарню «Феофаніею». Це насправді найсучасніший заклад, побудований згідно медичних стандартів, який призначений для надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим з ураженими легенями. Тобто при гострій дихальній недостатності на фоні коронавірусної інфекції». Перші пацієнти поступили до шпиталю в день його відкриття.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім на урочистому відкритті висловив вдячність Миколаївському глиноземному заводу за соціально важливу для області ініціативу та будівництво сучасного медичного закладу. Миколаївський мобільний шпиталь збудований з розрахунку на подальше використання. Після завершення пандемії коронавірусу, його перепрофілюють під інфекційне відділення міської лікарні №5.