У Миколаєві підбили підсумки обласного конкурсу художньої творчості серед осіб з інвалідністю «Перлини Півдня». Протягом десяти років він збирає таланти з усієї області серед особливих людей. Цьогоріч у ньому взяли участь 80 осіб, 40 із них продемонстрували свою майстерність у жанрах «авторська пісня», «поезія», «проза», «художнє та декоративно-прикладне мистецтво». Переможці отримали подарунки та дипломи від облдержадміністрації, обласної ради, обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Цей рік став особливим, адже завдяки підтримці Миколаївської ОДА та Миколаївської облради у світ вийшла збірка творів учасників конкурсу «Перлини Півдня».
«Неймовірно творчі люди з неабиякою силою волі, жагою і любов’ю до життя представили надзвичайно талановиті роботи, — зазначив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко. — Наше завдання — дбати, щоб з’явилися облаштовані тротуари, пандуси».