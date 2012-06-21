Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Миколаївські активісти, представники Всеукраїнського товариства «Просвіта» на честь дня народження поклали квіти до пам’ятника Миколи Аркаса, українського культурно-освітнього діяча, який заснував миколаївську «Просвіту».

Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.

Микола Миколайович народився у 1852-му році в родині етнічного грека. Він — історик, композитор, письменник, відомий своїм внеском у дослідження історії України, написавши працю «Історія України-Русі». Також його авторству належить опера «Катерина» за твором Тараса Шевченка.

Голова миколаївського осередку «Просвіта» Олександр Мачула розповів, що «шануючи пам’ять свого фундатора Миколи Аркаса, привертаємо увагу миколаївців до необхідності популяризації української мови, культури та традицій. Ми виступаємо за поширення ідей «Просвіти», особливо серед молоді». Під час вшанування пам’яті Миколи Аркаса присутні ознайомилися з новою книгою миколаївського дослідника Віталія Рогожі «Сузір’я Аркасів-Богдановичей», яка містить історичні нариси та розповіді про родину видатних миколаївців.