Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Миколаєвом курсує новорічне диво-таксі, за кермом «подружка Санти», а в салоні білі ведмежата і різдвяна музика. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» на НИС-ТВ. З посмішкою та гарним настроєм зустрічає кожного пасажира водій таксі Наталя Ожерельєва. За кермом дівчина вже десять років, а в службі таксі працює останні півтора.

Перед новорічними святами Наталя прикрасила свою автівку новорічними атрибутами — мішурою, іграшками, подарунковими пакунками. Спеціально до свята Наталія сама пошила собі костюм «подруги Санти» і тепер в такому вбранні керує авто. На все витратила 1000 гривень. «Зробила все для того, аби дарувати радість людям, підвищувати новорічний настрій, тому що такий рік був важкий. А у кожної людини, який потрапляє в салон мого авто, піднімається настрій», — розповіла Наталя.

Клієнти таксі в захваті і від водія, і від самої автівки. Особливо радіють діти, тому що їм транслюють мультики. Сама Наталія переконана, що приємних несподіванок від звичайної поїздки в таксі має бути більше. Особливо у новорічні та різдвяні свята.