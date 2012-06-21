Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Фестиваль аматорських театрів відбувся в Миколаєві. В коледжі культури та мистецтв зустрілися представники «Всеукраїнської асоціації незалежних театрів», керівники та актори миколаївських аматорських театрів, студенти та викладачі. Ініціатор зустрічі, актор і режисер Віктор Смирнов зазначив, що в скарбничці аматорів декілька успішних проєктів, серед яких ті, що полюбилися миколаївця, – «Святочний тролейбус» та «Трамвай закоханих».
Також він повідомив, що в цьому році в Миколаєві відбудеться відкритий Всеукраїнський фестиваль незалежних аматорських театрів. Голова Всеукраїнської асоціації незалежних театрів Влада Белозіренко розповіла про історію створення та етапи існування організації, представила презентацію з рецептами успіхів аматорських театрів.