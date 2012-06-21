Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У ньому взяли участь три команди «Закон», «Порядні люди» та «Цицерон», вони й змагалися за звання найкращих знавців правничої сфери. Учасники фестивалю розгадували кросворди на правову тематику, вибирали найважливіше, що на їх погляд, стосується прав дитини і аргументували свій вибір.

Як розповіла організатор фестивалю, директорка школи, вчитель історії та правознавства Ірина Селіванова, метою заходу було підвищення інтересу учнів до предмету та перевірка, наскільки добре діти знають свої права. Серед конкурсів, які запропонувала педагог, — сторінка «цікаве право», під час якого діти дізналися про історично-юридичні казуси в різних країнах; конкурс вгадування літературних та кіно-детективів за описовим портретом; справжнє розслідування з визначення крадія браслету у дівчини на пляжі; змагання — хто назве найбільшу кількість професій, пов’язаних з юриспруденцією. У фестивалі-конкурсі перемогла команда «Цицерон», а всі учасники отримали грамоти та солодкі подарунки. А головне, — діти довели, що свої права вони знають.