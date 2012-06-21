Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Миколаївському музеї імені Василя Верещагіна експозицію із 126-ти картин представили українські художники-етнічні німці. Виставка відбулася в рамках проєкту «Зустріч поколінь», який присвятили 10-тиріччю плідної співпраці художнього музею та Миколаївського обласного центру німецької культури «Відергебурт».

Десятки пейзажів і видів старої німецької архітектури з різних міст, портрети, замальовки, акварелі, сюжети на побутові сцени — всі ці полотна розміщені в одному із залів музею. Картини стали результатом чергового пленеру, які проводяться з 2006-го року по всій Україні. Виставки пройшли в Дніпрі, Одесі, Херсоні, Києві, Запоріжжі, на Закарпатті. Як розповів директор музею Сергій Росляков, «Зустріч поколінь» передбачає, що старші люди зустрічаються з молоддю, дорослі діляться досвідом з юними, які заряджають тих своєю енергією.

Ідея об’єднати художників-етнічних німців різних поколінь належить очільниці Асоціації німців України Ангеліні Шардт. Вона відзначила, що на цих виставках достойно представлена і Миколаївська область, зокрема картини із зображенням німецьких поселень, які були на територіях нинішніх Березанського та Миколаївського районів.

Всього за роки дії проєкту було написано 400 картин, які виставлялися в Україні та за кордоном.