Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У Миколаївському обласному госпіталі ветеранів війни відкрилися два нових відділення: травматології-ортопедії та загальної хірургії. Також почала працювати клініко-діагностична лабораторія, яка обладнана сучасним устаткуванням. Відтепер пацієнтам шпиталю будуть доступні всі види лабораторних досліджень: загальноклінічні, біохімічні та імунологічні.

Як зазначила головний лікар госпіталю Олена Кузьміна, відкриття нових відділень дозволить значно розширити оперативний потенціал госпіталю, адже відтепер фахівці будуть проводити більш складні операції на кістках і суглобах. Крім цього, всі пацієнти, які потребують планової госпіталізації за життєвими показаннями або потребують дослідження на COVID-19, зможуть зробити його в безпосередньо в госпіталі.