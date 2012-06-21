Компенсацію за електроопалення отримають 571,6 тисячі споживачів, а середній розмір компенсації становитиме 564 грн.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу в межах всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Постанова вже прийнята… Ми вже її навіть і реалізували, тому що ми провели роботу з Міненерго, з постачальниками універсальних послуг. Ми взяли заявку на тих всіх людей, кому ми компенсуємо цей пільговий тариф, власне, ту дельту, ту різницю, і ми вже навіть перерахували їм кошти на постачальників універсальних послуг, які будуть зараховані на особисті рахунки споживачів. І таким чином… компенсацію отримають 571,6 тисячі споживачів і середній розмір компенсації 564 грн. Тобто щомісяця до 15 числа три місяці поспіль ми будемо відшкодовувати таку компенсацію для людей», - зазначила Лазебна.

За її словами, оскільки було важливо підтримати людей і зробити це швидко, «ми поки що зняли ці гроші з програми субсидій, у нас було 36,6 млрд, зараз ми 1,4 млрд віддали на цю програму, але програма субсидій теж поки що забезпечена».

«Тому головне для нас пройти опалювальний сезон , а потім далі будемо бачити і корегувати», - зауважила міністр.

Вона нагадала, що у зв’язку зі скасуванням пільгового тарифу на електроенергію було запроваджено урядове рішення про компенсацію категоріям споживачів, на яких воно вплинуло.

«Це тим, у кого житлові приміщення були обладнані електроопалювальними установками, у яких відключено централізоване опалення і будинки яких негазифіковані, і це дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім’ї. Оцим трьом категоріям - зараз нова програма, компенсаторні механізми, для покриття різниці, пов’язаної у зв’язку з відміною пільгового тарифу на електроенергію», - пояснила Лазебна.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого 2021 року Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».