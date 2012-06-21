Другі Європейські ігри оголошені відкритими в ході церемонії на стадіоні «Динамо» в Мінську.
Про відкриття змагань оголосив президент Білорусії Олександр Лукашенко. Вони пройдуть у Мінську з 21 по 30 червня.
Вогонь ігор одночасно запалили сім білоруських спортсменів, зокрема знаменита біатлоністка Дар'я Домрачева.
У рамках ігор будуть розіграні 200 комплектів медалей в 15 видах спорту серед атлетів з 50 країн світу.
ДОВІДКА «УК»
Європейські ігри або Європіада – це регіональні міжнародні спортивні змагання серед атлетів Європи, які проводяться раз на чотири роки під управлінням Європейських олімпійських комітетів. Перші Європейські ігри пройшли з 12 по 28 червня 2015 року в столиці Азербайджану місті Баку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»