Президент Молдови Мая Санду рекомендувала уряду ввести на два тижні режим надзвичайного стану. Це пов'язано з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Newsmaker.md.

Вона зазначила, що в подальшому прогнозується продовження збільшення приросту нових випадків зараження. Через що слід вжити невідкладних заходів, пов'язаних з обмеженнями і прискоренням вакцинації.

"У зв'язку з погіршенням ситуації і поганими прогнозами ми вирішили, що необхідно посилити більш суворі заходи. Йдеться про безпеку та інтереси держави. На засіданні ми вислухали жорсткі зауваження фахівців в галузі охорони здоров'я: втрати порівнянні з щоденною катастрофою літака з нашими громадянами. Тому пора перестати ховати голову в пісок", — сказала Санду.

У Молдові з початку лютого спостерігається зростання випадків зараження на COVID-19. Наприклад, з показника в 683 випадки 28 січня до 1896 випадків 11 березня.

На 13 березня E Молдові від коронавіруса прищепили 11 431 людина. Населення країни – 4,027 мільйона осіб.