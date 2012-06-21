На території монастиря Святого Іларіона в секторі Газа група французьких археологів виявила древні поховання, що відносяться до Візантійського періоду. Дані про це оприлюднив Al-Monitor.



Монастир Святого Іларіона був заснований в 329 році н.е. аскетом Іларіоном, учнем святого Антонія. Храмовий комплекс займав понад 15 тисяч кв.м. Тут були підвали, келії для братів і послушників, каплиці і терми, власний колодязь і невелике кладовище. Письмові джерела свідчать, що саме Святий Іларіон приніс у цей регіон чернецтво. Довгий час його монастир вважався найбільшим оплотом християнства на Близькому Сході.



В наші дні святі руїни були випадково виявлені під час земляних робіт понад тридцять років тому. З тих пір археологи проводять тут свої дослідження, втім, в силу ряду обставин, досить епізодичні. На сьогоднішній день вченими досліджено менше половини відомої їм території монастиря.



Але недавно історики натрапили під час розкопок на три древні могили, які раніше не були відомі. Всі вони відносяться за попередніми даними до VI ст. н.е., періоду розквіту Візантії. Усередині поховань виявлені людські рештки. Зараз вчені сподіваються дізнатися, хто саме знайшов тут останній притулок: ченці або паломники. І сподіваються відшукати нові свідоцтва багатої історії одного з найдавніших монастирів в світі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»