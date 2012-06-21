Екстремальна зимова погода, відома як «дзуд», забрала життя щонайменше 439 700 голів худоби в Монголії цієї зими, повідомило міністерство продовольства і сільського господарства країни.

Дзуд – це монгольський термін, що позначає холодну зиму, наступаючу після посушливого літа і змушує багатьох сільськогосподарських тварин вмирати від голоду чи холоду.

За даними міністерства, принаймні, шість з 21 провінції Монголії нині страждають від дзуда або майже дзуда.

За даними міністерства, понад 80% загиблих тварин це кози і вівці.

Тваринництво є основою економіки країни, яка не має виходу до моря, оскільки гроші на прожиття майже 40% її кочового населення залежать від тваринництва.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

