Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

У Черкасах розпочали реконструкцію музею букваря, який створений кілька років тому в міській гімназії і є неофіційним структурним підрозділом її бібліотеки. Як розповідають гімназисти, перший іноземний буквар привезли батьки одного з учнів десяток років тому. Як розповів директор закладу Сергій Саєнко, нині в колекції музею є букварі з багатьох країн, зокрема зі США, Німеччини, Чехії, Польщі, Ізраїлю, Англії, Сомалі, арабських країн. Як правило, експозиція поповнюється завдяки батькам, які подорожують з дітьми за кордоном. Допомагають поповнювати колекцію й бібліотечні фонди та архіви.

Останнім часом, дізнавшись про музей, жителі України стали масово надсилати сюди різні букварі. Важливим моментом у розвитку музею стала зустріч директора гімназії близько двох років тому з учителем із Чернігівщини Сергієм Спутаєм, який розповів про букварі Лідії Деполович, що видавалися в Україні в 20-50-х роках минулого століття. Так з’явився історичний ракурс експозиції. Нині зібрано близько ста експонатів. До того ж, як із гордістю заявляють у гімназії, така колекція — єдина в Україні.

Експозицією нині цікавляться не лише місцеві школярі та освітяни. Приїжджають оглянути букварі світу діти та дорослі з інших навчальних закладів та міст України. Завдяки зібраним експонатам можна ознайомилися з особливостями початкової освіти в різних країнах. Є в колекції примірники ще часів СРСР.

У гімназії планують не тільки розширити експозицію, а й розпочати глибше вивчення історії букваротворення в Україні та світі.