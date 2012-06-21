Марс вважається мертвою і сухою планетою. Але мільярди років тому на ній було життя, впевнені вчені. Вони вважають, що планета була схожа на Землю, однак куди зникла з її поверхні вода – довгий час було таємницею. Одна з теорій полягала в тому, що волога могла «вислизнути» в космос через слабку гравітацію Марса. Однак недавно група дослідників виявила, що 30-90% води могли не залишати планету, а лише сховатися в товщах її ґрунту.

Провідний автор дослідження і кандидат наук в Каліфорнійському технологічному університеті Єва Шеллер розповіла, що група вчених вивчила поведінку води у трьох фазах. Також був досліджений хімічний склад кори Марса, передає Express.

З’ясувалося, що в грунті Червоної планети є дейтерій або важкий водень – це важкий ізотоп цього елементу, що складається з одного протона і нейтрона в ядрі. Оскільки вода складається зі звичайного водню H 2 O, то саме цей елемент повинен був випаруватися. Виходячи з цієї теорії, дослідники очікували знайти конкретне співвідношення в корі Марса дейтерію і водню.

Вивчивши склад ґрунтів, стало відомо, що вода не могла «полетіти» в космос. Швидше за все, рідина випарувалася через зникнення атмосфери. А її частина залишилася в корі.

На землі існує кругообіг води. Проникаючи в ґрунт, вода під впливом тепла перетворюється на пару. Під впливом атмосфери, вона знову повертається в рідку форму.

Через відсутність атмосфери на Марсі, заблокована в корі планети вода не може знову потрапити на поверхню. Дані опубліковані в науковому журналі Science. «Вся вода досить давно була ізольована під поверхнею Марса. З тих пір, вона більше не поверталася назад», – зазначила Шеллер.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»