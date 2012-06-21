Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

У Найбільшого доісторичного птаха в Австралії був надзвичайно великий череп, в якому не було місця для мозку. До таких висновків прийшли науковці з австралійського Університету імені Фліндерса після вивчення скам'янілостей дроморніса стіртоні (Dromornis stirtoni), вимерлого майже 50 тисяч років тому, йдеться в повідомлення газети Daily Mail.

За даними видання, вчені порівняли найдавніші з виявлених скам'янілостей дроморнісів віком 24 мільйони років з більш ранніми зразками (віком 12 мільйонів і 7 мільйонів років). За допомогою нейтронної комп'ютерної томографії фахівцям вдалося змоделювати череп вимерлого птаха і розрахувати об’єм його мозку. «Форма черепа свідчить про те, що дроморніси, ймовірно, мали добре розвинений стереоскопічний зір із сприйняттям глибини простору. У них були великі, фронтальної орієнтації очі і надзвичайно масивний дзьоб», – цитує видання автора дослідження, палеонтолога Уоррена Хендлі.

На думку вчених, нелітаючий птах дроморніс міг досягати трьох метрів у висоту і важити майже 600 кг. Птах харчувався фруктами і м'яким листям рослин. «Ці чудові птиці жили в лісах уздовж річкових проток і озер на всій території Австралії протягом надзвичайно довгого часу. Однак лише зараз ми оволоділи методами візуалізації, що дозволяють вивчити особливості морфології цього викопного пернатого, що досі абсолютно були не відомі науці», – зазначив палеонтолог.

Дослідники з'ясували, що мозок дроморнісів сильно відрізнявся від мозку сучасних птахів. За словами професора палеонтології Тревора Уорті, вони покладалися на хороший зір, але навряд чи були дуже кмітливими створіннями. «Дроморніс стіртоні був свого роду екстремальних еволюційним експериментом. Доісторичний птах мав потужний дзьоб і великий, але дуже незвичайний череп. Щоб вмістити усі м'язи, що дозволяли цьому величезному дзьобу рухатися і функціонувати, череп витягнувся вгору і став більш плоским, а мозок виявився сплющений і стиснутий у досить невеликому просторі», – пояснив учений.

Австралійські дослідники відзначають, що розміри дроморнісов за час існування цього виду то зменшувалися, то збільшувалися, в залежності від змін клімату і великої кількості кормової бази, а зовні гігантські птахи найбільше нагадували сучасних курей. «Нам не вдалося поки знайти родичів дроморнісов серед сучасних птахів, і велика частина їх біології залишається загадкою», – уточнив Тревор Уорті.

ДОВІДКА «УК»

Дроморніси – рід вимерлих птахів, що мешкали в Австралії в середині міоценової епохи, майже 15 мільйонів років тому. Це один із найбільших птахів за всю історію Землі. Ці птахи відносятьтя до роду гусеподібних (Anseriformes), але навряд чи вони були прадавніми предками теперішніх курей і качок.

У птаха цього виду була довга шия і сильно скорочені короткі крила, які не дозволяли йому літати. Дроморніси були дуже швидкими, мали потужні ноги і великий дзьоб, який допомагав зрізати стебла рослин і пробиратися через зарості. Вважається, що вид повністю вимер близько 50-40 тисяч років тому.