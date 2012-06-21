Національний банк України прогнозує подальше зростання житлово-комунальних тарифів у 2021 році.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2021 року, оприлюдненому на сайті НБУ.

"Тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватись, оскільки вони не коригувались у 2020 році, незважаючи на подорожчання газу та зростання витрат на оплату праці", – йдеться в прогнозі.

Ще одним фактором подальшого зростання тарифів в НБУ називають підвищення мінімальної заробітної плати в країні.

"Збільшення заробітних плат у сфері ЖКГ (зокрема, за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати), та інших виробничих витрат зумовить подальше подорожчання окремих комунальних послуг", – зазначається в прогнозі.

Як повідомлялося, з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6 000 грн, а з 1 грудня збільшиться до 6 500 грн. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги у лютому 2021 року зросла до 82,1 млрд грн. Зокрема, борги за постачання теплової енергії та гарячої води становив 27,4 млрд грн.