1 грудня 2020 року українці зможуть побачити рідкісне астрономічне явище – після заходу Сонця відбудеться максимальне зближення Юпітера і Сатурна – планети стануть однією яскравою крапкою на нічному небі. Про це, з посиланням на дослідників з США, пише портал Phys.org.



Як зазначив астроном Патрік Хартіган з Університету Райса, газові гіганти Юпітер і Сатурн зближуються регулярно, приблизно раз на 20 років, але так близько, як 21 грудня 2020 року, планети не підходили одна до одної з часів Середньовічча.

«Вам необхідно буде обзавестися машиною часу і повернутися в світанок 4 березня 1226 року, аби побачити таке дивовижне зближення Юпітера і Сатурна», – сказав Хартіган.



Вчені додали, що зближення планет триватиме в період з 16 по 25 грудня – у ці дні видима відстань між Сатурном і Юпітером відповідатиме одній п'ятій діаметру Місяця. Тобто, неозброєним оком планети будуть виглядати як одна точка.

Спостерігати за зближенням Юпітера і Сатурна можна буде з будь-якого місця на Землі, але, звичайно, тільки за умови ясного неба.

Хартіган заявив, що планетарний дует буде з'являтися низько на західному небі приблизно за годину після заходу Сонця щовечора.

«Для того, щоб побачити рідкісний астрономічний феномен, подивіться на західну частину неба приблизно через годину після заходу Сонця. Чим північніше ви знаходитеся, тим менше у вас буде часу, перш ніж планети опиняться нижче горизонту», – пояснили фахівці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»