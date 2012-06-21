У Черкасах із настанням теплої погоди зазвучала духова музика. Щонеділі просто неба у сквері за обласною радою лунають мелодії, які комусь нагадують про давно минулі роки, когось кличуть до танцю, а ще когось змушують просто спинитися, сісти поблизу на лавку й помріяти.
Танго, вальс, фокстрот, джаз — мелодії на всі смаки переплітаються, ніби травневі дні, з пахощами квітів акації, короткими дощами, щедрим сонцем. Усім цим дивом керує заслужений працівник культури України Володимир Бреславський.
Звісно, кожен із 30 оркестрантів — майстер. Коли неймовірні звуки труби підносять слухача у захмарну висоту — це грає лауреат джазових фестивалів Валерій Кириченко. А ще приходять послухати у складі оркестру керівника черкаського джаз-бенду Миколу Євпака, заслужену артистку України Любов Доброноженко та інших віртуозів.
Напевно, духові оркестри ніколи не вийдуть із моди, адже їхня гра завжди знаходить теплий відгук у душах людей. Під помахом чарівної палички диригента численні духові інструменти творять природне багатоголосся, формують ту особливу атмосферу, яка змушує нас полишити всі справи і віддатися польоту на крилах музики.
Черкащани вдячні оркестрантам, які своєю майстерністю додають кожному гарного настрою, роблять щасливішим.