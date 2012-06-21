Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Поліція затримала чоловіка з України в Ландграфі, бо виявила в його автівці майже 3 мільйони євро готівки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка було затримано на початку березня, але поліція оприлюднила цю інформацію лише зараз.

Відомо, що чоловіку 45 років. В його авто виявили три сумки з грошима. Точно сума 2 947 750 євро.

Наразі українця звільнили. Він має адвоката. Розслідування щодо знахідки все ще триває.