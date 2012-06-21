Влада Нідерландів прийняли рішення продовжити ще на місяць обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Загальнонаціональний карантин буде діяти ще як мінімум до 20 квітня.

Як заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, «кількість заражень знову зростає, в лікарнях знову стає більше людей», «це тривожна реальність, і тому ми не можемо відмовитися від вжитих заходів». Єдине послаблення, на яке пішла влада королівства – це скорочення комендантської години. За словами Рютте, це має сенс, оскільки скоро країна перейде на літній час, а світловий день стає все довше. Тепер комендантська година діяти не з 21.00, а з 22.00 і до 4.30. «В іншому нічого не змінюється», – зазначив прем'єр-міністр.

Як зазначає nu.nl, Рютте довелося поступитися вимогам місцевої влади. У січні прем'єр-міністр заявляв, що комендантська година повиненна починатися не в 21.00, а ще раніше. У цьому питанні його позиція не змінилася, але мери міст наполягали на необхідності змін, і уряд врахував їхню думку. Оголошуючи про своє рішення, прем'єр не втримався від нагадування, що відповідальність за дотримання обмежувальних заходів і вирішення можливих проблем із забезпеченням комендантської години лежить на поліції і міській владі.

Послаблення почне діяти 31 березня, через кілька днів після того, як в Європі буде здійснено перехід на літній час.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»