Роботодавці повинні доплачувати співробітникам, працюючим у віддаленому доступі, майже два євро в день. За підрахунками голландського експертного фонду NIBUD, це середня сума витрат на каву, чай, туалетний папір, газ, електрику і воду, які компанії заощаджують під час карантину, а їх працівники витрачають, працюючи вдома.

До цього може додатися компенсація за амортизацію робочого столу і крісла. А ось необхідне для роботи обладнання, наприклад, комп'ютери та телефони, співробітникам, на думку голландських фахівців, повинні надати їх роботодавці.

За даними агентства Reuters, влада Нідерландів взяли на замітку систему розрахунків NIBUD і плануює додатково виплачувати держслужбовцям, які працюють у відділеному доступі 363 євро в місяць.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»