Наконечники стріл кам'яного віку, зроблені з людських кісток, були виявлені в Нідерландах. Згідно з результатами дослідження вчених, стародавні мисливці використовували рештки одноплемінників. При цьому для виготовлення зброї підходив не кожен скелет, вони підбиралися з особливим наміром.

Тисячі років тому, під час Великого льодовикового періоду, рівень моря був набагато нижчим, ніж зараз, і Великобританія з'єднувалася з континентальною Європою великим трактом під назвою Доггерланд. Вважається, що сотні наконечників стріл з кісток, викинутих на берег в Нідерландах, були зроблені і використовувалися в Доггерланд більше 7000 років тому.

Зокрема, аналіз кісток показав, що ними користувалися між 5300 і 7500 роками до н.е. Але через те, що кістки були сильно змінені, визначити їх приналежність якійсь тварині візуально вчені не змогли. Тоді команда отримала білок, що залишився в кістках і зробила низку аналізів, зокрема мас-спектрометрію та інші методи.

За словами археолога Джоаннеса Декор з Лейденського університету, сім знайдених наконечників стріл були зроблені з кісток і рогів благородних оленів, а два – з людських кісток. Вчений вважає, що мисливці-збирачі кам'яного віку дуже уважно ставилися до того, які кістки вони використовували. Так, у звіті, опублікованому в Journal of Archaeological Science, дослідники написали, що стародавні люди вибирали рештки тих мертвих одноплемінників, чию мисливську майстерність вони сподівалися перейняти, передає Daily Mail.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»