Такого емоційного виступу канцлера Ангели Меркель у бундестазі ще не бачили: майже тремтячим голосом канцлер Німеччини оголосила про те, що «помірний карантин» не спрацював – цифри зараження COVID-19 знову повзуть вгору, і німцям доведеться готуватися до нових обмежень. Надії на ослаблення карантинних обмежень до свят, як раніше обіцяв уряд, не виправдалися.

Тільки за останню добу у ФРН було зареєстровано 23 679 заражень – це найвищий показник з початку пандемії. Летальних випадків теж стає все більше. За словами Меркель, 590 смертей від COVID-19 в день (такі дані наводить Інститут Коха) – це занадто висока ціна, яку доводиться платити країні. Судячи з усього, в кінці цього тижня канцлер проведе чергову нараду за допомогою відеозв'язку з прем'єрами земель, щоб вирішити, як бути далі.

Як пише Spiegel online, глава німецького уряду орієнтується на поради Національної академії наук «Леопольдіна», яка рекомендувала владі ввести «жорсткий локдаун» з 24 грудня (тобто саме в переддень католицького Різдва) по 10 січня.

Заходи включають суворі обмеження або навіть заборона на вихід з дому, аж до введення комендантської години в тих регіонах, де показники інфекції особливо високі, табу на продаж і розпивання алкоголю в центрі великих міст, а також закриття роздрібних магазинів і шкіл. Досі працівники сфери освіти відчайдушно чинили опір переходу на «дистанційку». Найчастіше справа обмежувалася ізоляцією окремих класів, де виявляли коронавірус, проте більшість німецьких школярів продовжували ходити на уроки. Весняний досвід домашнього навчання виявився занадто болючим як для дітей, так і для педагогів. Але, схоже, уряд налаштований рішуче. Можливо, що в Німеччині просто раніше почнуться різдвяні канікули – вже з 16 грудня.

У Берліні сподіваються, що всі ці заходи дозволять знизити середній показник заражень хоча б до 50 осіб на сто тисяч жителів за тиждень. Зараз він втричі вищий. Розраховувати, що щеплення стануть рятівною панацеєю від небезпечного вірусу, не доводиться. Тільки вакцинація груп ризику може розтягнутися в Німеччині до літа.

Напередодні профільна комісія при Інституті Коха оприлюднила список пріоритетних груп. До першої увійшли громадяни старші 80 років або пацієнти з небезпечними хронічними захворюваннями, інваліди з будинків для літніх людей, їх персонал і лікарі приймальних відділень і «швидких», які безпосередньо контактують з ковідними хворими. Цікаво, що мігрантів, які живуть у гуртожитках, а також постояльців притулків для бездомних віднесли до третьої групи, а вчителі та вихователі в дитячих садах потрапили тільки в четверту.

П'ятими в чергу на вакцинацію стоять поліцейські, пожежники, військові та чиновники, а також співробітники муніципальних служб – наприклад, водії громадського транспорту і збирачі сміття.

Тим часом опитування показують, що на тлі пандемії німці з головою занурилися в читання. Як пише Deutsche Welle з посиланням на великі книжкові мережі країни, особливим попитом стали користуватися кулінарні книги, особливо рецепти випічки, література з садівництва, а ще путівники для піших і велопрогулянок заповідними місцями Німеччини. А ось гіди закордонними країнами ніхто, ясна річ, не купляє. Крім того, німці стали купувати більше дитячої та підліткової літератури, зокрема навчальних посібників в дусі «змайструй сам».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»