У німецькому бундестазі відбулося засідання, на якому депутати прийняли нову версію закону «Про захист від інфекцій» – навколо неї останні тижні було чимало суперечок. За гучний законопроєкт, запропонований правлячою коаліцією консерваторів і соціал-демократів, проголосували 415 народних обранців, проти – 236, 8 утрималися, відрапортував за підсумками президент бундестагу Вольфганг Шойбле.

З опозиції законопроєкт підтримали тільки «Зелені» – і то з великими потугами, а ось «Ліві», вільні демократи і «Альтернатива для Німеччини» несподівано опинилися в одному човні і дружно сказали «ні», передає Die Welt. Тепер документ відправили на затвердження в бундесрат – верхню законодавчу палату.

Нинішня сесія виявилася вельми скандальною – деяких депутатів навіть звинуватили в спробах не пустити ідейних супротивників у зал голосування, влаштувати агітацію в стінах парламенту або мобілізувати вуличний протест (як раз в цей час берлінська поліція розганяла ковід-дисидентів водометами в урядовому кварталі).

Пристрасті за законом можна зрозуміти: вперше парламент ФРН спробував підвести правову базу під усі ті численні обмеження, які влада то вводить, то відміняє, то знову вводить з початку пандемії. Нерідко громадянам або бізнесу вдавалося оскаржити їх через суд, як це було з «забороною на ночівлі», коли влада земель спробували натиснути на готелі та змусити їх не селити гостей з «внутрішніх зон ризику». Здавалося б, тепер цій чехарді має бути покладено край. Але парадокс в тому, що закон, який мав заспокоїти суспільство, розколов його ще більше. Одні побачили в ньому довгоочікувані тверді рамки для дій виконавчої влади, а значить – запорука демократії. Інші, навпаки, запідозрили наступ на особисті свободи у вигляді легальної лазівки, за допомогою якої тепер можна виправдати свавілля чиновників.

Отже, про що йдеться в оновленому законі? Принципове нововведення – парламент вперше наділяється правом оголошувати «епідемічну ситуацію» на базі глобальних рекомендацій ВООЗ або показників стрімкого поширення небезпечної інфекції в регіонах ФРН. Тільки це тепер може служити підставою для тих чи інших обмежувальних заходів. Всі вони докладно прописані в «карантинному каталозі»: обов'язковий масковий режим, комендантська година, обмеження контактів, зборів і подорожей, закриття установ і підприємств, заборона масових заходів, вечірок і навіть богослужінь. Подібні заходи, які тепер повинні проходити процедуру затвердження через парламент (досі їх озвучувала канцлер Меркель за підсумками нарад з главами земель), можна вводити максимум на місяць, а й кожного разу продовжувати при необхідності. Щоб громадяни розуміли, що до чого, федеральний уряд зобов'язаний «регулярно звітувати перед ними в усній формі про розвиток ситуації з епідемією в національному масштабі».

Скептики наполягають, що положення закону сформульовані надто розпливчасто. Наприклад, вони очікували побачити в ньому конкретні цифри нових заражень в семиденний термін, які вважалися б підставою для карантину. Однак автори законопроєкту їх обережно обійшли. Та й самі заходи були вписані в останній момент «на швидку руку» під тиском опозиції, зазначає Die Welt. А це значить, що попереду – нові суперечки, позови та протести, підсумовує видання.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»