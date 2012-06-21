Застосовувати вакцину компанії AstraZeneca тільки серед громадян старших за 60 років. Таку рекомендацію влади отримали від німецького регулятора, передає телеканал NTV.

Повідомляється, що рішення прийнято після виявлення нових випадків тромбозу серед жителів, які зробили щеплення. Всього зареєстровано понад 30 подібних пацієнтів, дев'ять осіб померли.

Канцлер Ангела Меркель зазначила, що уряд не може ігнорувати відповідні рекомендації медиків. Нагадаємо, в березні в кількох європейських країн вже призупиняли використання препарату AstraZeneca, проте пізніше місцевий регулятор прийшов до висновку, що переваги від його використання перевищують можливі ризики.

За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику захворюваності, коронавірус в Німеччині підтверджений майже у трьох мільйонів громадян (2 808 206). Раніше влада Німеччини ввела нове правило для всіх авіапасажирів, хто прибуває в країну. При в'їзді у ФРН з будь-якої частини світу тепер необхідно пред'явити негативний тест на коронавірус.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що вакцина AstraZeneca отримала нову назву. На сайті Агентства медичних продуктів Швеції повідомляється, що тепер препарат називатиметься Vaxzervia.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»