Канцлер ФРН і влада федеральних земель домовилися про продовження карантину в країні до 18 квітня. Про це Ангела Меркель оголосила журналістам після переговорів, які завершилися в ніч на вівторок, 23 березня.

«У період з першого по п'яте квітня, коли католики відзначають Великдень, буде діяти режим обмеження контактів. Такі заходи мають на меті протистояти поширенню коронавирусноє інфекції», – йдеться в заяві канцлера ФРН.

Прем'єр Баварії Маркус Зедер назвав це рішення «пасхальним локдауном». В Інституті Коха раніше визнали, що зростання інфекції в країні пішло по наростаючій, і ФРН накриває третя хвиля COVID-19. Влада особливо побоюється поширення «британського» штаму, який визнаний більш заразним. На тлі проблем з вакцинацією уряд вже не може робити ставку на одні лише щеплення і тести і знову схиляється до політики заборон.

За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику, коронавірусом у Німеччині заражені понад два з половиною мільйони жителів (2 678 262).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»