Федеральне управління залізниць Німеччини видало дозвіл на комерційну експлуатацію в країні водневих поїздів Coradia iLint, розроблених французькою компанією Alstom. Перші пасажирські перевезення новими поїздами почнуться в кінці літа 2018 року.
Про це повідомляє Railway Technology.
Coradia iLint, перший в світі водневий поїзд, який на повній заправці водневих «баків» може проїхати до 800 кілометрів представили у вересні 2016 році. Він зможе перевести 300 пасажирів.
Поїзд працює на водневих паливних елементах, розташованих на даху локомотива. Вони заряджають літій-іонні акумуляторні батареї, від яких живляться електродвигуни, а також всі бортові системи поїзда.
Дозвіл Федерального управління залізниць поширюється поки на дослідну експлуатацію нових поїздів на неелектрифікованих залізничних ділянках на півночі Німеччини. Для цього компанія Alstom поставить 14 нових водневих поїздів.