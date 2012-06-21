У Центральній Норвегії археологи виявили незвичайне поховання самотньої жінки VII-VIII століття. У могильнику знайшли особливі поховальні дари – прикраси, брошку, намисто і вишивку бісером.

Як повідомляє Norwegian Sci Tech News, прямокутна споруда, знайдене археологами в місцевості Гестнесі, це залишки дерев'яної похоронної камери, розміром 1,7 на 1 метр. У похованні археологи знайшли скелет жінки, похованої в 850 - 950 роках нашої ери.

За словами керівника експедиції Раймонда Соваджа, такий тип могил широко поширений у Швеції, Данії, Німеччини та південно-східних областях Норвегії. Здивування у археологів викликали похоронні дари, характерні для інших регіонів.

Жінку поховали з трилопетевою брошкою на шиї. Брошка, знайдена в Гестнесі, досить рідкісна в Норвегії. Однак вона типова для жителів стародавньої Данії. Можливо, що знайдений артефакт привезли в Хедебю з території сучасної Німеччини, – каже Соваж.

Цей тип брошки з двома оболонками, яка тримала сукню, був поширений у всіх скандинавських країнах у цей період, і тому є більш звичайною знахідкою.

«В археології загальноприйнято думати, що артефакти в могилах говорять нам щось про статус та особу людини, яку поховали. Цей артефактний матеріал вказує на те, що жінку походили з південно-східної частини Скандинавії і що її поховали згідно з її власною культурною традицією», – говорить Совадж.

Ми можемо лише припускати, як вона опинилася тут, але Совадж каже, що, можливо, жінка приїхала до Гестнеса через домовлений шлюб.

Місце розкопок в Гестнесі. Фото: Крістоффера Рантала, Університетський музей НТНУ

«Подорож на великі відстані та побудова мереж на великих територіях є типовим для епохи вікінгів. Союзи та дружба були основним соціальним клеєм у суспільстві епохи вікінгів. Шлюб був способом об’єднати дві сім’ї у цій системі», – говорить вчений.

Крім того, було виявлено 339 мініатюрних зелених і фіолетових намистин, які могли застосовуватися на зразок вишивки бісером. Вчені мають намір провести додаткові дослідження, щоб дізнатися про культурні взаємини вікінгів.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»