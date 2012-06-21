Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Курс на термомодернізацію комунальних освітніх закладів у Полтаві взяли кілька років тому, за цей час у місті утеплили й замінили вікна на склопластикові, відремонтували дахи тощо у більшості з них. Розпочате продовжує й керівництво новоутвореної Полтавської об’єднаної територіальної громади.

Фахівці порахували, що освітні заклади споживають майже шістдесят відсотків енергії, яку витрачають на бюджетні установи міста. У грошовому еквіваленті це десятки мільйонів гривень. Сума чимала навіть у масштабах Полтави. Відповідно вихід із цієї ситуації один — впроваджувати сучасні технології енергозбереження, енергопостачання, утеплити фасади, горища й підвали, замінити вікна, двері, застарілі інженерні мережі будівель.

Проведення цих робіт передбачене стратегією економічного розвитку громади, що розрахована на наступні три роки. Згідно з документом, на термомодернізацію освітніх закладів щороку витрачатимуть по десять мільйонів гривень. За три роки — тридцять мільйонів.

У планах розробників стратегії також зменшити кількість викидів у атмосферу шкідливих речовин і забезпечити дотримання у комунальних закладах освіти санітарно-гігієнічних норм.