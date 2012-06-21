Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Окупаційна влада ОРДО, попри силу-силенну економічних, соціальних та інших проблем, дуже велику увагу приділяє власній проросійській інформаційній політиці. Свіжий тому приклад — у окупованому Донецьку так званий «Верховний суд» виніс вердикт, у якому низка книг українських авторів визнані небезпечними для місцевих жителів, бо є «екстремістськими». Чотири видання заборонили розповсюджувати, оскільки, на думку проросійських окупантів, вони «розпалюють міжнаціональну ворожнечу та виправдовують переваги та винятковість українців та української мови».

Із доступних джерел відомо, що йдеться про твори представників ОУН-УПА Юрія Борца та Михайла Іванченка, а також відомої української письменниці Оксани Забужко — зокрема її книгу «Let my people go: 15 текстів про українську революцію».

За офіційною інформацією з «Верховного суду», згадані українські книжки не спалять привселюдно на площі, а тільки приберуть з бібліотек подалі: до фондів з обмеженим доступом. І це вражаюча гуманність окупантів поряд із великою кількістю прикладів, коли звичайну українську символіку на окупованій території Донбасу не тільки спалювали, а й стріляли в неї з усіх видів зброї, а державні прапори України чи синьо-жовті стрічки люто шматували, немов звірі. Та й з людьми, у яких знаходили цей «компромат», потім нітрохи не церемонилися, а поводилися дуже жорстоко.