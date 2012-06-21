Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про початок двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, під час якої вони у форматі тет-а-тет обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі, участь турецької сторони в саміті "Кримської платформи" 23 серпня 2021 року і двостороннє співробітництво двох країн.

"У ці хвилини проходить зустріч тет-а-тет президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Дуже широкий спектр питань, які вони розглядають. Безумовно, будуть говорити про ситуацію на Донбасі і про "Кримську платформу", і про двосторонню співпрацю", – повідомив Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами керівника Офісу президента, "після завершення (зустрічі) тет-а-тет розпочнеться заплановане засідання 9-ї стратегічної українсько-турецької ради, при цьому склад української делегації доволі великий, що представляє усі сфери діяльності від економічної до військової".

"Дуже насичена програма і дуже теплий візит. Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми відчуваємо підтримку Туреччини. І я думаю, що сьогодні буде підписано низку важливих документів. Сподіваємося на дуже хороший результат", – заявив Єрмак.

На сайті глави Української держави також ідеться про зустріч двох президентів у палаці Хубер.