Південноафриканські вчені з Університету Фрі-Стейт при обстеженні ударного кратера Вредефорт в 120 км від Йоганнесбурга виявили петрогліфи, вік яких становить близько 8000 років. Як повідомляє IFL Science, малюнки були знайдені в метеоритному кратері, діаметр якого становить близько 300 км. Вважається, що він утворився в результаті удару метеорита діаметром до 10 км.
Гігантський кратер ще в давнину привернув увагу людини. Ймовірно, він мав велике ритуальне значення. Про це говорять і численні петрогліфи, знайдені в кратері. Найбільше тут фігурок тварин. Зокрема, на каменях збереглися добре помітні зображення антилопи і гіпопотама. Крім того, на багатьох каменях стародавні майстри вирізали ряди загадкових заглиблень. На думку вчених, авторами цих робіт були представники африканського народу хой-сан – однієї з найдавніших етнічних груп, що представляють сучасну гілку людини.
ДОВІДКА «УК»
Два мільярди років тому величезний астероїд врізався в Південну Африку. Це залишило найбільший і другий найстаріший ударний кратер Vredefort (Вредефорт) шириною 300 кілометрів (190 миль). Форма кратера розмивалася протягом майже половини життя Землі, але його спадщина залишилася. Геологи, які вивчають кратер, знайшли кам'яні різьблені фігурки, що показують, що він був місцем значного духовного значення для стародавніх народів, а також дозволяє відкрити для себе найбагатші в світі золоті копальні.
Кратер Вредефорт майже вдвічі більший, ніж кратер в Чіксулуба, який закінчив крейдяні еру. Вважається, що астероїд, який зробив його, був набагато більшим – майже 10-15 кілометрів (6-9 миль) в діаметрі. Незважаючи на діючі на нього геологічні сили, вчені можуть розрізнити такі елементи, як його центральний купол, частини краю кратера і деформовану скелю, яка колись лежали нижче дна кратера.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»