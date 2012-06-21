Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

Ізраїльські археологи повідомили у вівторок, 16 березня, що вони виявили фрагменти біблійних текстів, також відомих як сувої Мертвого моря. Текст цих письмових артефактів заснований на колекції стародавніх єврейських релігійних рукописів.

В Управлінні старожитностями Ізраїлю повідомили, що на фрагментах пергаменту є рядки грецького тексту з книг Захарії та Наума, датовані за допомогою радіовуглецевого аналізу II століттям нашої ери. Про це повідомляє The Washington Post.

Ізраїльські археологи, протягом багатьох років проводили розкопки в Іудейській пустелі, а ці документи належать до комплексу під назвою «Печера жаху», де в 1960-х роках знайшли 40 людських скелетів.

«Ці знахідки важливі не тільки для культурної спадщини Ізраїлю, але і для усього людства», – заявив генеральний директор Міністерства Єрусалиму і його спадщини Аві Коєн. Він зазначив, що знайдені фрагменти з біблійними текстами, а також монети та інші артефакти періоду Другого Храму свідчать про нерозривний зв'язок європейської та єврейської культур.

Вчені вважають, що всі ці унікальні артефакти були заховані в печері під час повстання в Римі проти імператора Адріана (132-136 рр. н.е.). Варто відзначити, що вперше схованку виявили пастухи на Західному березі Мертвого моря, недалеко від стародавнього міста Кумран в 1946 році. З того часу в цьому регіоні археологи стали шукати інші рукописи та їх фрагменти, що відомі як сувої Мертвого моря. Вони містять опис життя аскетичною єврейської секти, сучасників Ісуса Христа, а також ранні копії Біблії.