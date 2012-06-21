Руїни середньовічного міста Чжунду, виявлені археологами на території Пекіна після двох років розкопок. Про це повідомляє china.org.cn. Чжунду було столицею держави Цзінь, яка існувала на території північного Китаю в XII-XIII століттях. Залишки стародавнього міста були знайдені при будівництві метро в пекінському районі Фентай. В цілому розкопано 2500 м² Чжунду. Відомо, що збереглися три частини його міської стіни.

«Це відкриття знаменує собою поворотний момент в історії місцезнаходження і зведення столиці Китаю», – заявив керівник археологічного проекту Дін Ліна.

В ході робіт археологи виявили також вали, що складали оборонну систему Чжунду. За словами дослідників, кожен вал мав три стіни, що зміцнювало обороноздатність міста.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

