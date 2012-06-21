Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Лише протягом грудня нинішнього року фахівці «Харківгазу» знайшли несанкціоновані газопроводи у трьох домоволодіннях мешканців Харківського району. Зокрема, житель Мерефи самовільно приєднався до газорозподільних мереж за допомогою гумового шланга. Заради отримання дармового голубого палива він ризикував не лише власним майном та здоров’ям і життям домочадців, а й створив загрозу для своїх сусідів та навколишнього середовища. Адже в разі аварії, могли постраждати не лише сусіди та їхнє майно, а й перехожі на вулиці. Подібний газопровід, як повідомили в пресслужбі підприємства, вже став на початку грудня причиною пожежі та загибелі людини в селищі міського типу Високий цього ж району.

Ще один несанкціонований газопровід працівники «Харківгазу» виявили та припинили його існування під час планового обстеження мережі в селі Зернове. Один із його жителів таємно облаштував газопровід під землею і за його допомогою несанкціоновано одержував природний газ з газорозподільної мережі. Ним він обігрівав свій будинок, загальною площею 115 кв. м. Також крадене голубе паливо господар використовував і на інші власні потреби. Однак газовій компанії надавав неправдиву інформацію, що нібито природним газом не користується узагалі.

При виявленні підпільного газопроводу фахівцям «Харківгазу» довелося ліквідувати витік голубого палива та відключити домоволодіння споживача від мережі. Тепер для відновлення послуг, як повідомили фахівці підприємства, недобросовісному споживачеві доведеться, окрім оплати нарахувань за несанкціоноване використання газу, провести ще й повну реконструкцію системи газопостачання будинку.