Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

На розкопках давньоримської вілли в містечку Чівіта Джуліана недалеко від Помпей археологи виявили багато оздоблену чотириколісну карету. Повідомлення про відкриття з'явилося 27 лютого на сайті Археологічного парку Помпей.

Карета прекрасно збереглася, за винятком органічних елементів, які зотліли за 2000 років, – мотузки, квіткові прикраси тощо. Але оскільки вони відобразилися в попелі, їх зовнішній вигляд швидко відновили.

Це виняткове відкриття не лише тому, що воно додає важливий елемент в історію цього житла та розповідає про останні години життя тих, хто в ньому мешкав, а також тому, що цю унікальну знахідку, збережену в чудовому стані, ніколи не знаходили в Італії, кажуть вчені.

Невелика карета розміром 0,9х1,4 м має чотири високі залізні колеса, призначалася для двох пасажирів. За довгими боками кузова карети чергуються бронзові пластини з гравіруванням і дерев'яні панелі червоного і чорного кольору. Ззаді екіпаж прикрашений бронзовими і олов'яними медальйонами, закріпленими у бронзову оббивку кузова.

Стародавні джерела, зокрема Лівій та Вергілій, описують такий тип екіпажу як пілентум. Його використовували для особливих випадків (паради, фестивалі, священні обряди). Пілентумом часто користувалися знатні римські матрони та жриці. Якщо ж врахувати декор карети – медальйони з сатирами і німфами, а також цвяхи з зображеннями амурів, то можна припустити, що вона використовувалася для весільної церемонії. Директор Помпей Массімо Осанна вважає, що у ній могли везти наречену в будинок молодого. Він також зазначив, що схожий за конструкцією екіпаж знайшли 15 років тому в похоронному кургані в древній Фракії на півночі Греції. Але на території Італії подібних знахідок досі не знаходили.

Давньоримську віллу, розташовану за 1000 метрів від стін стародавніх Помпеїв, виявили ще на початку ХХ століття. Але вона залишилася нерозкопаною через те, що знаходилася на приватній території. В останні десятиліття її прихована під землею частина стала об'єктом таємного грабунку «чорних археологів», які для цієї мети прорили цілу систему тунелів. У 2017 році віллою зацікавилася місцева прокуратура і органи захисту культурної спадщини, а для офіційних розкопок були запрошені фахівці Археологічного парку Помпей.