Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У Первомайську на базі міської клінічної лікарні запрацювало відділення нефрології та гемодіалізу для хворих на хронічну ниркову недостатність. Відтепер первомайцям не потрібно долати сотні кілометрів для того, аби забезпечити себе життєво необхідними процедурами. Такий подарунок містяни отримали на Різдво. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.

Сучасні діалізні апарати дозволять хворим проходити сеанси лікування практично вдома. Головний лікар міської лікарні Олег Чекрижов каже, що відділення намагалися максимально наблизити до домашніх умов. Зокрема, тут здійснено ремонт, встановлені зручні ліжка, є система кондиціонування та високотехнічне інженерне обладнання. «Нарешті ми знайшли інвестора, який вклав 5,25 мільйонів гривень на обладнання та 700 тисяч на ремонт, — каже головний лікар, — а лікарня додала ще 200 тисяч гривень. На майбутнє плануємо розширятися та збільшити персонал, бо потреба в гемодіалізі є».

На сьогодні у відділенні працює по дві медсестри та санітарки, інженер з обслуговування обладнання. Відділення розраховано на дев’ять ліжок, де за одну зміну проходитимуть лікування 11 пацієнтів. Але згодом медичною послугою зможуть скористуватися до 50 хворих, що проживають не лише в Первомайську, а і в населених пунктах, розташованих в радіусі 70 кілометрів від нього.