Фазани, павичі, олені, страуси, муфлони, бізони, лами, ведмеді, верблюди — у Подільському зоопарку оселилися понад 220 тварин і понад 100 птахів. Розмаїте видове багатство приваблює сюди дітей і туристів. Зоопарк поступово стає місцем цікавого і змістовного сімейного дозвілля. Наприклад, нещодавно вінничанам і гостям міста тут презентували програму, яка занурила їх у магію найдавнішого слов’янського свята Івана Купала. Учасники дійства мали змогу взяти участь у різноманітних майстер-класах.
Кількість відвідувачів звіринця дедалі збільшується, адже задля промоції туристичного потенціалу Вінниччини з ініціативи облдержадміністрації реалізують проєкт «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля». Загальний обсяг фінансування проєкту становить 11,7 мільйона гривень, з яких 10,3 мільйона гривень — кошти Євросоюзу, акумульовані у державному бюджеті, решта — фінансовий ресурс місцевого бюджету та інші джерела. Завдяки цьому конкурентоспроможному туристичному продукту передбачають збільшення кількості гостей краю. Адже створення такого центру сімейного дозвілля посприяло покращенню умов для організації повноцінного сімейного відпочинку, збереженню і відтворенню в штучних умовах рідкісних та занесених до Червоної книги тварин і птахів.