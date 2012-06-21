У Польщі вступили в силу нові обмеження. Тепер у дитячих садах і яслах зможуть перебувати тільки діти медпрацівників і співробітників органів правопорядку.

Нагадаємо, що з 20 березня в країні діють жорсткі обмеження: були закриті готелі, більшість магазинів у торгових центрах, місця проведення дозвілля, кіно, театри, музеї, а також басейни і спортивні об'єкти.

Незважаючи на це, в Польщі щодня оновлюються «рекорди» кількості нових хворих. У минулі вихідні ці показники перевищили 30-тисячну позначку інфікованих коронавірусом. У зв'язку з цим з 27 березня до 11 квітня міністерство охорони здоров'я закрило всі заклади торгівлі, що ще залишалися відкритими, крім костелів, продовольчих магазинів і аптек. Одночасно на території всієї країни в торгових точках вводяться ліміти на кільеість покупців: одна людина на 20 квадратних метрів. Ті ж правила діятимуть в місцях релігійного культу, але експерти впевнені: потрібно тимчасово закрити храми для віруючих. Католицький священик не має права вигнати того, хто прийшов до церкви, а це значить, що немає ніяких гарантій дотримання передбачених Міністерством охорони здоров'я норм.

Польські школярі давно перейшли на дистанційну освіту, а тепер будуть закриті і дитячі сади з яслами. Правда, міністерство освіти і науки розпорядилося, щоб керівники дитячих садів і молодших шкіл організували заняття на вимогу батьків, які ніяк не можуть працювати дистанційно, чия діяльність життєво необхідна суспільству. Йдеться про медпрацівників, а також співробітників служб екстреної медицини, рятувальних служб, правоохоронних органів, котелень, нічліжок, інтернатів для людей з обмеженими можливостями, хоспісів, будинків для людей похилого віку, дитячих будинків, і самих педагогів, які будуть вести ці заняття.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»