Днями житель села Єзуїцька Струга, що на півночі центральної Польщі, Богуслав Румінський взяв свій велосипед і поїхав у ліс по гриби. Під час їзди вибоїстою дорогою його велосипед застряг у колії, і Румінський впав. Чоловік обперся роками об землю, щоб звестися на ноги після падіння, і в його жмені потрапило шість срібних монет. Озирнувшись навколо, Богуслав знайшов ще 60 монет, розкиданих по землі.

Про свою знахідку він повідомив провінційне управління охорони пам’яток у Торуні, яке наступного дня направило працівника для сканування місця знахідки срібного скарбу. Він виявив ще сім монет. На наступний день після цього на місце прибули археологи для розкопок. Вони виявили ще 13 монет, загалом 86.

Усі монети срібні і датуються другою половиною XVII століття за часів правління короля Івана II Казимира Вази (1648 - 1668 рр.). Найстаріші монети карбували у 1657 році, наймолодші у 1667 році. Монети мали різні номінали – переважно монети 6 грошів, але були монети і більших номіналах, включаючи монети 18 грошів. 6 грошів рівнялися 18 шелягам, мідним розмінним монетам, а 18 грошів – 54 шелягам.

Знайдені монети карбувались у неспокійний час для Речі Посполитої. Країна заглибилася у російсько-польську війну (1654-1667) та в шведське вторгнення, відоме як Потоп (1655-1660). Хоча деякі монети пошкоджені корозією, більшість збереглися у чудовому стані. Археологи вважають, що їх заховали, коли вони були зовсім новими і не були у вжитку, ймовірно їх заховали, щоб вони не стали військовою здобиччю.

Зараз монети консервуються. Коли завершено консервацію, вони повнять колекцію музею в Іновроцлаві.

ДОВІДКА «УК»

Вперше гріш У Польщі був викарбуваний під час правління Казимира III в 1360-1370 роках в Кракові, як наслідування празькому. Середня вага краківського гроша становила 3,1 грама срібла 775-ї проби.

Золоті дукати, які надходили на територію Польщі, отримали назву «злотих». Спочатку їх вартість була еквівалентною 12-14 грошам. У зв'язку з подальшою девальвацією срібних монет, зокрема гроші, що надходили з німецьких земель і Богемії, ця сума постійно збільшувалася і десь у середині XV століття досягла 30 грошів за золотий дукат. Хоча вартість золотих монет і трималася в межах 30 грошів, а в середині XVI століття вона навіть досягла 50 грошів. За номіналом у 30 срібних грошів закріпилася назва «польського злотого». Після 150-річної перерви в період правління Сигізмунда I в 1526 році було відновлено карбування польських грошів вагою 2,059 г срібла 375-ї проби.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»